الذهب يرتفع مع تراجع الإقبال على المخاطرة

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسط عزوف من جانب المستثمرين عن الأصول التي بها مخاطرة بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات بقيمة 50 مليار دولار من الصين مما عزز احتمالات مواجهة تجارية مع بكين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1334.64 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما كان قد هبط 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعد المعدن الأصفر 0.1 بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1338.40 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.43 دولار للأوقية بعد أن خسرت 1.4 بالمئة يوم امس الثلاثاء.

ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 918.24 دولار للأوقية بعد أن هبط إلى 912 دولارا للأوقية خلال الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوياته منذ أواخر ديسمبر كانون الأول.

وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 928.10 دولار للأوقية بعدما لامس أدنى مستوى منذ التاسع من أكتوبر تشرين الأول 2017 عند 924.50 دولار للأوقية.