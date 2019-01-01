بالاسماء ‏تحرير 13 مخطوف مدني كانوا محتجزين في سجون "جيش الاسلام" بدوما ‎

جهينة نيوز

تم تحرير 8 مخطوفين جدد كانوا محتجزين في سجون ميليشيا "جيش الاسلام" في ‎دوما بالغوطة الشرقية ليصبح عدد المحررين حتى الان 13 محرر.

وأسماء الدفعة ثانية من المحررين من ‎دوما هم:

احمد تيسير الرضى .. الام.. علا

ابراهيم حيدر العلي.. الام.. نوال

حسين حسن صباغ..الام..هدى

علي حسن الجزار...الام...سناء

محمد عبد الشرع ...الام..فاطمه

يوسف احمد رازي ..الام..سوسن

علي حسين العلي ..الام..اميره

رضى عبد ديوب..الام .. سلمى

وكان تم تحرير في وقت سابق 5 مختطفين وهم:

نديمة يوسف

علي رحمة

منال مصطفى

حسن محمد

ريم مقصود