النفط يتراجع وسط توقعات بزيادة مخزونات الخام الأمريكية

جهينة نيوز

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل توقعات بزيادة في مخزونات الخام الأمريكية، لكن تعليقات الحكومة الروسية بخصوص احتمالات تعزيز التعاون مع أوبك لتنسيق تخفيضات الإنتاج حدت من الخسائر.

و بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.26 دولار للبرميل، بانخفاض 25 سنتا، أو ما يعادل 0.39 بالمئة عن التسوية السابقة.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 29 سنتا أو 0.43 بالمئة إلى 67.83 دولار للبرميل، بعدما صعد 0.7 بالمئة يوم الثلاثاء.

وأظهر استطلاع لآراء محللين في القطاع أجرته لرويترز ونشرت نتائجه يوم الثلاثاء أن من المرجح ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، لتزيد 200 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 30 مارس آذار.

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال يوم الثلاثاء إن من المحتمل تأسيس منظمة مشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين بعد انتهاء سريان اتفاق خفض الإنتاج الحالي في نهاية هذا العام.

رويترز