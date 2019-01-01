بوتين: "داعش" يستعيد قدراته ويمكنه تنفيذ هجمات في مناطق مختلفة من العالم

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه بغض النظر عن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، فلا يزال التنظيم قادر على التسلل إلى العديد من المناطق في العالم وشن هجمات كبيرة.

وقال بوتين، اليوم الأربعاء: "على الرغم من هزيمتها العسكرية لداعش، تحتفظ هذه المجموعة الإرهابية بإمكانيات مدمرة كبيرة، والقدرة على تغيير التكتيكات بسرعة والقيام بحملات في مختلف البلدان والمناطق في العالم، كما أن الهياكل المتطرفة الأخرى هي أيضاً خطراً كبيرا".

وأشار بوتين، إلى أن هناك "ضرورة للتفكير معاً بأشكال جديدة للتعاون المتعدد الأطراف التي من شأنه أن يسمح لنا بتوطيد المكاسب التي تحققت في مكافحة الإرهاب ومنع المزيد من انتشار هذا التهديد".

سبوتنيك