منتخب مصر يرد على "استبعاد" محمد صلاح بدعوى المنشطات!

الأربعاء, 4 نيسان 2018 الساعة 10:32 | رياضة, كرة القدم

منتخب مصر يرد على

جهينة نيوز

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر حقيقة تهديد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باستبعاد محمد صلاح نجم ليفربول من مشاركة الفراعنة في كأس العالم.

وقال لهيطة: "لا صحة لتهديد الفيفا باستبعاد صلاح من كأس العالم بسبب عدم خضوعه لكشف المنشطات خلال معسكرنا في سويسرا. اتحاد الكرة لم يصله خطاب من الفيفا أو أي جهة أخرى بهذا المعنى".

وأوضح أن "صلاح لم يكن قد انضم بعد إلى صفوف المعسكر وقت إجراء كشف المنشطات الذي تم في اليوم الأول للمعسكر، كما أن هذا الإجراء يتم دون الاتفاق على مواعيد مسبقة ووارد تكراره في التجمعات المقبلة للفريق تحسبا لضم لاعبين جدد".

وذكرت تقارير صحفية أن الفيفا هدد باستبعاد صلاح من المشاركة في مونديال روسيا بسبب تغيبه عن حضور اختبارات المنشطات خلال معسكر منتخب مصر الأخير في سويسرا.

المصدر: صحف مصرية


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