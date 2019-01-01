مسؤولون بريطانيون يتضامنون مع "الاكراد" شمال سوريا

جهينة نيوز

تعهد مسؤولون من "حزب العمال البريطاني" بالوقوف مع الاكراد شمال سوريا في وجه ما يتعرضون له من تهديدات بهجمات.

ونقلت رويترز عن موريس جلاسمان وهو عضو بحزب العمال في مجلس اللوردات ”نحن هنا من أجل علاقة طويلة الأمد معكم حيث يمكننا دعمكم ضد كل الذين يحاولون تدمير حريتكم.“ وأضاف في تصريحات أدلى بها في مدينة القامشلي الواقعة في منطقة تخضع معظمها لسيطرة الاكراد شمال شرق سوريا ”نحن نقدم أيضا تضامننا من القلب“.

وكانت القوات التركية طردت الشهر الماضي من منطقة عفرين شمال سوريا قوات "حماية الشعب الكردية" التي تعتبرها أنقرة تهديدا على امتداد حدودها.

وهددت تركيا بالتوغل أكثر ناحية الشرق. وتعتبر تركيا "وحدات حماية الشعب الكردية" امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا منذ عشرات السنين على الأراضي التركية.