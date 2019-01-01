رويترز: الليرة السورية تنتعش بعد مكاسب الجيش قرب دمشق !

جهينة نيوز

قال مديرو استثمار ومتعاملون إن الليرة السورية انتعشت في الأيام العشرة الماضية مدعومة بتحسن الشعور العام بعد المكاسب التي حققها الجيش بالسيطرة على جيب رئيسي ل "المعارضة المسلحة" قرب دمشق. وذلك حسبما اوردت رويترز.

وقال متعاملون إن سعر صرف الليرة أمام الدولار بلغ 425 ليرة يوم امس الثلاثاء وهو أقوى معدل للعملة السورية منذ نوفمبر تشرين الثاني عندما استعادت القوات السورية وحلفاؤها مدينة دير الزور على الضفة الغربية لنهر الفرات من أيدي تنظيم "داعش" الارهابي.

وزادت الليرة من مكاسبها في اليومين الأخيرين حيث وصل سعر الصرف إلى 446 ليرة مقابل الدولار اول امس الاثنين وبلغ السعر عند الافتتاح 410 يوم امس الثلاثاء قبل أن تتراجع إلى 425 مقابل الدولار بعد أن كانت 470 قبل عشرة أيام.