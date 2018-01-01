الاعلان عن عدد اصابات إطلاق النار بمقر "يوتيوب".. وواشنطن: ليس عملا إرهابيا!

جهينة نيوز

أكدت الشرطة في سان برونو في كاليفورنيا المعلومات حول إصابة 4 أشخاص بجروح بإطلاق النار في مقر "يوتيوب" ومقتل شخص واحد.

وقال رئيس شرطة المدينة للصحفيين: "في المجموع لدينا 4 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى بعد إصابتهم بأعيرة نارية، وشخص آخر، الذي توفي في المبنى".

يدورها أعلنت مصادر أمنية أن إطلاق النار في مقر "يوتيوب" في كاليفورنيا، وفقا للبيانات الأولية، كان نتيجة لخلاف داخلي ولا علاقة له بالإرهاب، وفقا لشبكة تلفزيون "إيه بي سي".

وذكر الموقع الإلكتروني للقناة التلفزيونية: "وفقا للبيانات الأولية، حدث إطلاق النار بسبب خلافات داخلية، وأبلغ مصدران في أجهزة الأمن قناة تلفزيون "أيه بي سي" الإخبارية، بأن الحادثة، وفقا للبيانات الأولية، ليست مرتبطة بالإرهاب.

وكان أحد ممثلي مستشفى سان فرانسيسكو، افاد بأن 3 أشخاص نقلوا إلى المنشأة الطبية، أحدهم في حالة حرجة.

وكانت ذكرت وسائل الإعلام، في وقت سابق، أن إطلاق النار نفذته امرأة، وقد ماتت.

ولم يتضح في الحال ما اذا كانت مطلقة النار هي في عداد الضحايا الذين أوردهم قائد الشرطة في الحصيلة التي أعلن عنها أم لا.

وغالبا ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار لكن نادرا ما يكون مطلق النار امرأة.

و نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر لم تكشف عن اسمه إن "امرأة تسللت وقت الغداء وأطلقت النار على ما يبدو على شخص بعينه"، مشيرا إلى أن إطلاق النار حصل في "باحة داخلية" يتناول فيها الموظفون طعام الغداء.

وكانت قناة "آي بي سي" التلفزيونية، قد ذكرت سابقا، انه تم نقل 5 أشخاص إلى مستشفى ستانفورد.

هذا وكان موظفو" يوتيوب" كتبوا عبر الشبكات الاجتماعية عن إطلاق نار في مقر الشركة في ولاية كاليفورنيا.

وكتب أحد العاملين في الشركة فاليم لافروسيك، على حسابه في "تويتر": "لقد سمعت صوت إطلاق نار في مقر الشركة يوتيوب. لقد سمعت أصوات إطلاق نار من مكتبي ورأيت أشخاصا يركضون، وحصنت نفسي في غرفة مع زملائي"، معلقا في وقت لاحق: "في أمان، تم اجلائي، وأنا في الخارج".

لاحقا، أكدت الشرطة في سان برونو في كاليفورنيا التحقيق في إطلاق النار في مقر شركة يوتيوب.