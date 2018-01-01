الكشف عن تفاصيل المكالمة الهاتفية بين ترامب وأمير قطر!؟

جهينة نيوز

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير قطر تميم بن حمد هاتفيا الحاجة إلى أهمية إزالة العقبات لتحقيق الوحدة في مجلس التعاون الخليجي.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن "الرئيس والأمير ناقشا العقبات أمام استعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي".

وبحسب البيان "شكر ترامب الأمير القطري على التزامه بالمساعدة في استعادة وحدة المجلس"، مشددا على ضرورة "إنهاء الخلاف الخليجي".

يذكر أن 4 دولة عربية (السعودية-الإمارات-مصر-البحرين) أعلنوا مقاطعتهم لقطر في يونيه/حزيران الماضي، وقطعوا معها العلاقات الدبلوماسية، واتهموا الدوحة بدعم الإرهاب، وطالبوها بتنفيذ قائمة من 13 مطلبا كشرط لعودة العلاقات.

وتمثلت أهم المطالب "الخليجية — المصرية"، بـ "تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة التركية في البلاد، وإغلاق قناة الجزيرة الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين، مع استحداث آلية مراقبة، طويلة المدى، للتأكد من تنفيذ الدوحة للمطالب".

وتربط الدول الأربع تنفيذ المطالب الـ 13، بعودة العلاقات المقطوعة منذ الـ 5 من حزيرانيونيو الماضي؛ غير أن الدوحة رفضت تنفيذ هذه "المطالب"، معتبرة إياها "غير عقلانية"، وتمس بالسيادة الوطنية.

وبالمقابل، طالبت الدوحة بإجراء حوار مباشر معها، يستند إلى "اتفاقية الرياض" لعام 2014، حول مكافحة دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى؛ والتي وافقت عليها قطر في حينها.

سبوتنيك