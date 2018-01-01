أبراج يوم الأربعاء 2018/4/4من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٤/ ٤: نشيط بدنؤا واجتماعيا منفتح وحيوي، يحب الهدوء والتأمل ويحب عمل الحركة والاتجاهات كثيرة عنده يواكب الحديث ويفهم القول قبل انتهاء الحديث، يكشف ما بداخل الاخرين سباق للسفر يكره السفر والشعور بالذنب متمرد ذو شعبية واسعة محرك للجماعات

،عام واعد اسفار انفراجات ترقية سلم النجاح، احسب خطاك، نقل ملكية او تغيير مفاجئ وسريع وعملي، سنة فيها تغييرات نوعية ومفتاح جديد للبعض بيت او مكتب او سيارة، تحصل على ارث وفي نهاية العام شيء يتعلق بالسفر

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: تبدو الامور لصالحك استغل الموقف للانتهاء من مشروع سفر او اتصال مهم من مسافات بعيدة، تجد مساعدة من اهل او اصدقاء، تترك اثر ايجابي على صعيد خبر او مقابلة والجاح حليفك، تستقبل زوار قوي قلبك واعط اجمل ما عندك

الثور: استغل الفرص التي لا تزال معروضة على اية حال، يوم فيه تركيز على امور مالية مشتركة فواتير واستحقاقات وامور ادارية، تهار للتغيير بالقوة، نهارك يحمل لك افكار ورجوع للماضي انتبه ركز على امورك المالية مجهودك الشخصي يمهد للنجاحات، شيء يتعلق بالمال النائم والقديم

الجوزاء: كن متواضع فنهارك يحمل لك بعض الافكار والرجزدوع للماضي، حاول التركيز على الامور التي فيها عرقلة او شراكة، الخصم قوي ركز وتمكن من اجتياز هذه الاوقات الصعبة، عقد اتفاق ومد جسور لا تعمل مشكلة وانتبه لاموالك

السرطان: عمل كثير وتراكم اعمال وتنقل او تعمل بدلا من احد لا تفقد مزاجك او اعصابك حافظ على هدوئك، نهارك يحمل لك احداث قلاقل اعتن بصحتك، واذهب باكرا الى عملك

الاسد: محظوظ وتتمتع بهذا النهار وامكانيات ذهنية لصالحك، استغل ووظف الطاقات والسهرات، لقاء وخبر معنوي ومادي تحارب فيه من اجل الاستفادة، خبر جيد يخص اولاد تغيير بذكلك او تغيير ديكور او تغيير اقامة

العذراء: ركز على امر عائلي وشخصي نهارك يحمل لك فترة اختبار لذلك ثق بامكاناتك الذاتية ولا تعمل تعقيدات حتى لو حمل لك اخطاء وتصليحات، تكتشف فرصة للبيع والشراء تخص العقارات او تتحدث بامر عقاري، لا تترك المشاكل تؤثر على عملك

الميزان: حالتك جيدة نهارك يحمل حركة سفر وتنقل واتصال مهم او زيارات تخص اهل او اخوة وجيران، الحماسة تغمرك تجد العون والمساعدة في تنفيذ وتحقيق هدف لك، للطلاب جيد للدراسة والامتحانات، سارع بالتعبير عن رايك والنتائج إيجابية

العقرب: نهار قوي ومناسب لحل مشاكلك المادية تستطيع تخطي الصعوبات في عملك وخاصة اذا تعلق الامر بخبر مادي، حساس وتميل للمبالاة في مصاريفك كن حذر، تسمع خبر معنوي خطواتك يظهر فيها مصروف كبير، حاول ان تكون نشيط وانتبه من الدفع والمصروف

القوس: القمر ببرجك، تغييرات بحياتك اليومية نهار قوي فيه حماسة ربانية تساعدك على التواصل والتغييرات خاصة على صعيد شكلك الخارجي، تدلل نفسك وتحقق احلامك، اجواء داعمة الحظ لجانبك تقرر على صعيد عاطفي ورومنسي

الجدي: حاول ان تكون هادئ وقم بعملك العادي يوم فيه خيبات وتأجيل وتعرض صحتك للخطر يوم كسول وعندك رغبة بالتحرك، كن حذر من التاخير والضياع

الدلو: نهار مشجع بامكانك القيام ببعض الدعوات والاحتفال بافكارك مع الاصدقاء، تلتقي بوجه جديد او صديق لم تره منذ فترة، اهدافك اصبحت واضحة، نهار متفاعل ودعمه مشجع، تتفاهم بينك وبين الناس وتطلب ما تريد، امنيتك تتحقق

الحوت: العمل مصحوب ببعض العرقلات والمسؤوليات الجديدة، تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها الا بالصبر، توخى الحذر بعملك وانتبه لمكانتك العملية، نهار ضاغط ومسؤوليات حاول انهاء اعمالك، نهار فيه تراجع على صعيد مشتريات او امورك التي تخص الاصوات العالية فقد يعىو صوتك بسبب نفور او اختلاف في وجهة نظر، زيارة طبيب للبعض