24 حافلة تقل 1198 إرهابيا من "جيش الإسلام" تنطلق باتجاه جرابلس

جهينة نيوز:

غادرت، اليوم الثلاثاء، 24 حافلة تقل 1198 إرهابيا من "جيش الإسلام" وعائلاتهم من دوما عبر ممر مخيم الوافدين باتجاه جرابلس في ريف حلب.

وكانت الحافلات تجمعت عند معبر مخيم الوافدين بعد خروجها من دوما لتغادر بعد اكتمال العدد دفعة واحدة إلى جرابلس بريف حلب.

وأوضح مصدر أمني لوكالة سبوتنيك : "إن عملية خروج المسلحين تأخرت اليوم الى الساعة الثالثة بعد الظهر بسبب منع الجيش التركي الحافلات، التي غادرت أمس مدينة دوما من الدخول إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي التي ستمر منها الحافلات باتجاه جرابلس، حيث تم إيقاف القافلة لعدة ساعات، الأمر الذي هدد بفشل الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أيام بين الجيش السوري وإرهابيي "جيش الإسلام" برعاية روسية، لإنهاء الوجود المسلح في مدينة دوما وعودة مؤسسات الدولة السورية إليها".

هذا وخرج بالأمس عدد مماثل من الحافلات تقل 1130 شخصا بينهم 50 مسلحا وعائلاتهم.