الدولار يتراجع أمام الليرة بنحو 10%

جهينة نيوز:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة نحو 9,7 بالمئة خلال الأيام العشرة الماضية لينخفض سعر الصرف في السوداء مساء اليوم إلى 420 ليرة أي دون الرسمي مجدداً بنحو 16 ليرة بعدما استقر على 436 ليرة على أثر تحرر الغوطة الشرقية من الإرهاب وتأمين العاصمة دمشق، وفقا لما اوردته جريدة الوطن.

وأكد مدير إحدى الشركات أن السعر في السوداء وصل 405 ليرات صباح اليوم، مع وجود عرض وضعف الشراء.

من جهته أرجع مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد” تحسن صرف الليرة لحالة التفاؤل بالسوق نتيجة تحسن الحالة الأمنية والسياسية للبلاد وخصوصاً بعد انتصارات الجيش العربي السوري في الغوطة الشرقية، موضحاً أن السوق شهدت زيادة في مستوى عرض الدولار ولاسيما أن التوقعات تشير إلى أن الليرة نحو المزيد من التحسن.