ماذا قال الرئيس الروسي فلا ديمير بوتين عن عملية غصن الزيتون التركية

جهينة نيوز

في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سأل صحفي تركي الرئيس الروسي حول رأيه بعملية غصن الزيتون التي قامت بها تركيا بدون التنسيق مع روسيا و قال الرئيس الروسي: "في مكافحة الارهاب نحن نتعاون مع سورية و مع بعض البلدان الأخرى التي لها مصلحة في حل الازمة السورية و قبل كل شيء لتأمين وحدة اراضي سورية و سيادتها و تدمير شتل الارهاب في اراضيها و في هذا المنحى نتعاون و سوف نتعاون مع تركيا" أي أن الموقف الروسي مرتبط بإحترام سيادة سورية التي إنتهكتها تركيا و مرتبط بوحدة الأراضي السورية.

و أضاف الرئيس الروسي : "و في ما يخص مصير سورية و الحوار السوري ننطلق من ان الشعب الكردي جزء لا يتجزأ من شعب سورية و له الحق بالمشاركة في جميع العمليات السياسية, و ان يحدد مكانه في مستقبل سورية, و بالتأكيد ننطلق من ان كل العمليات المتعلقة بهذا يجب ان تجري بتنسيق بين جميع الأطراف المعنية و ان لم يحدث ذلك لن نحصل على نتيجة نهائية" في اشارة الى ان عمليات تركيا في سورية بدون نتيجة اذا لم تتم بالتنسيق مع سورية.

و أكد الرئيس لروسي " إن من يجب ان يشارك في عملية المحادثات السياسية السورية و ما هو مكان كل قومية في مستقبل سورية يحدده الشعب السوري ككل" .