شويغو يشيد بمساهمة إيران في تحرير سوريا من الإرهابيين

جهينة نيوز

أشاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال لقائه مع نظيره الإيراني أمير حاتمي بمساهمة طهران في محاربة الإرهاب بسوريا.

وقال شويغو خلال اللقاء، الذي عقد في موسكو اليوم الثلاثاء قبيل مؤتمر موسكو للأمن الدولي، إن "الموضوع الرئيسي لهذا المؤتمر يخص بلدينا، وعملنا المشترك في سوريا، الذي أتى بنتائج ملموسة وسمح بتحرير معظم الأراضي السورية من الإرهاب الدولي"

وأضاف: "الموضوع الرئيسي هو تعزيز الأمن في هذه المنطقة والانتقال إلى استعادة الحياة السلمية في سوريا وعودة اللاجئين إلى منازلهم"، مشيرا إلى أن هذه هي إحدى المسائل التي ستناقش خلال لقاء رئيسي البلدين غدا في أنقرة.

حاتمي: سنواصل التعاون في سوريا حتى القضاء على آخر إرهابي

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإيراني استعداد بلاده لمواصلة التعاون "حتى القضاء على آخر إرهابي في سوريا وإحلال الاستقرار هناك".

وأشار كذلك إلى تعزيز التعاون الثنائي بين روسيا وإيران، مشيرا إلى أن هناك آفاقا جيدة بالنسبة إلى تعاون البلدين في المجال العسكري التقني بعد التوصل إلى الاتفاق حول برنامج إيران النووي، وكذلك في مجال إجراء مناورات مشتركة وتدريب الكوادر.

واعترف مع ذلك بوجود بعض العوائق أمام التعاون مع موسكو، لكنه أكد أنه يمكن إزالتها، للإسراع بوتائر التعاون.

ويأتي ذلك قبيل عقد مؤتمر موسكو للأمن الدولي يومي 4 و5 أبريل.

والتقى شويغو قبيل عقد المؤتمر عددا من اللقاءات الثنائية، وبحث الوضع الإنساني في سوريا مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير. ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الخاصة بالمساعدات الإنسانية إلى بذل مزيد من الجهود في سوريا.