داعش يستعيد حقل نفط من الامريكيين

جهينة نيوز

لازال داعش يسيطر على بقعه صغير قرب الحدود العراقية السورية بحماية القوات الامريكية و يوجد شماله قاعدة امريكية غير محصنة لا يهاجمها داعش و من الغرب قاعدة امريكية ولكن لا يهاجم داعش اي من هذه القواعد في حين يهاجم القوات السورية في البوكمال و يحاول التسلل الى العراق لمهاجمة القوات العراقية و اليوم و بشكل مفاجيء أعلن داعش عن السيطرة على حقل نفطي بالقرب من حقل العمر حيث يقيم الاحتلال الامريكي قاعدة جديدة.

و بحسب إعلام التنظيم الارهابي فقد سيطر على حقل ازرق الذي يخضع لسيطرة قوات الاحتلال الامريكي و ميليشياته و في حال كان الخبر صحيح فهذا يعني أن الامريكي قام بتسليم الحقل لداعش الذي يعاني من فقدان مصادر تمويله و التي كانت تتمثل بسرقة النفط و الآثار و نقلها الى تركيا, و منها الى آوروبا.