داعش ينفذ عملية كوماندوس على الطريقة الامريكية

جهينة نيوز

بعد أن فقد داعش حقول النفط في سورية و العراق التي كان يستخرج نفطها و يبيعها للتركي و الامريكي و الاوروبي لتمويل حروبه أصبح يبحث عن موارد جديدة و لهذا السبب قامت الولايات المتحدة بنقل مقاتلي داعش الى أفغانستان حيث ينفذون مهام على الطريقة الأمريكية ضد حركة طالبان الافغانية على أمل السيطرة على معامل و حقول المخدرات, و يقوم داعش بمهاجمة حركة طالبان دون غيرها و ينفق أموال هائلة لتجنيد المقاتلين.

و على طريقة الافلام الامريكية و بمرافقة كاميرات تصوير ليلية عالية الدقة تسلل مقاتلوا داعش الى قرية سولوزي في اقليم نانجارهار و قتلوا قائد ميداني في حركة طالبان.

و يذكر أن ذات الإسلوب إتبعته داعش خلال قيامه بتصفية القيادات العسكرية العراقية حين بدأ يتوغل في العراق قبل القضاء عليه لاحقاً.