مسلحي القلمون يشكلون وفود للتفاوض على تسوية أوضاعهم

جهينة نيوز

أعلنت الجماعات الارهابية المسلحة عن تشكيل وفد موحد من مسلحي القلمون للتفاوض مع الدولة السورية بوساطة روسية عبر بيان صدر صباح اليوم.

و كان قد صدر بيان يوم أمس عن مسلحي منطقة الضمير عن تشكيل وفد للتفاوض مع الدولة السورية بوساطة روسية لتسوية أوضاع المنطقة بحسب البيان لعماً بأن مسلحي القلمون الشرقي قبل عملية الغوطة كانوا يتفاوضون على تسوية أوضاعهم و لكنهم خرقوا الهدنة بعد بدء تحرير الغوطة الشرقية.

هذا و لوحظ في بيانات الجماعات التكفيرية أنها قلقه من هجمات داعش و النصرة و تلمح الى انها تريد الإحتفاظ بأسلحة عبر المفاوضات, حيث جاء في بيان مسلحي القلمون الشرقي بأنهم جاهزون للدفاع عن المنطقة ضد الميليشيات الأخرى دون تسميتها في حين عبر بيان وفد لضمير من القلق من قيام داعش و النصرة بمهاجمة مناطقهم, و لم يشير البيانان الى نيته الوقوف بوجه الدولة السورية عسكرياً.

و يذكر ان تسوية الأوضاع تتطلب تسليم كافة الاسلحة و من يرغب بالإنظمام الى اللجان الشعبية في منطقته يجب ان يكون تحت اشراف الدولة السورية, و من يرفض تسوية وضعه عليه المغادرة.