مايا دياب:" فضل شاكر إرهابي وقح"

جهينة نيوز:

عبرت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ عن رأيها بالأخبار التي تتحدث مؤخراً عن عودة ​فضل شاكر​ إلى الغناء واصفة اياه بالوقح وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"فضل شاكر إرهابي وقح صراحةً". وقد وافقها الكثير من متابعيها في رأيها

يذكر أن فضل شاكر أعلن اعتزاله الفن عام 2012، وتورط بعدها في عدد من القضايا، أبرزها انتماؤه لتنظيم مسلح، والقيام بأعمال إرهابية، وصدر ضده حكم غيابي بالحبس لمدة 15 عاما، في سبتمبر الماضي وقد ظهر مؤخرا على إحدى القنوات معلنا نيته تسليم نفسه للقضاء اللبناني