هل يلعب نيمار مستقبلاً في ريال مدريد

جهينة نيوز:

أشار اللاعب البرازيلي السابق في نادي ريال ​مدريد​ ​إيمرسون​ انه لا شيء يمنع انتقال اللاعب البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان الى ريال مدريد في الفترة المقبلة .

وخلال حديث نقلته صحيفة ​ماركا​ الاسبانية قال:" لا شيء يمنع ​نيمار​ من القدوم للريال او اللعب لاي فريق، قريبا جدا سيصبح اللاعب الأفضل في العالم". وعن المواجهة المنتظرة بين ​اليوفي​ وريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري الابطال قال:"ريال مدريد لديه أفضلية على يوفنتوس، هو متخصص في ​دوري الأبطال​، رغم أني احترم تنظيم يوفنتوس، وعقلية الفوز التي يتمتع بها لاعبوه".

وعن المواجهة المنتظرة بين برشلونة وروما رشح الفريق الاسباني في تحقيق الفوز رغم ان المفاجات قد تحصل في كرة القدم، كما أن روما قوي جدا على أرضه ووسط جماهيره".