الجيش التركي يدمر جسراً ويقيم ثكنات عسكرية شمال العراق

جهينة نيوز

أكد مسؤول عراقي محلي اليوم الثلاثاء، أن طائرات حربية تركية دمرت جسرا في منطقة سيدكان، مشيرا في الوقت نفسه الى أن القوات التركية أقامت ثكنات عسكرية وشقت الطرق في المنطقة، فيما لفت الى أن تلك التحركات تسبب في إنحسار حركة القرويين.

وقال مدير ناحية سيدكان إحسان جلبي لـ السومرية نيوز، إن "طائرات حربية تركية دمرت جسرا في منطقة سيدكان شمال اربيل"، موضحا أن "الجسر يقع في منطقة نائية ويستخدم من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني".

وأضاف جلبي أن "القوات التركية أقامت مابين 8 ــ12 ثكنة عسكرية في منطقة سيدكان"، لافتا الى أن "بعضها قريبة جدا من المناطق المأهولة بالسكان".

وتابع جلبي أن "سكان بعض القرى يواجهون صعوبات في ممارسة حياتهم اليومية بسبب قربها من المواقع العسكرية التركية"، مشيرا في الوقت نفسه الى أن "القوات التركية بدأت بشق طريق في المنطقة بطول 17 كيلومتر بالقرب من قرية ماوانة التابعة لناحية سيدكان".

وتابع جلبي أن "القلق يخيم على سكان قرى المنطقة بسبب تواجد القوات التركية"، موضحا أن "1لك ادى الى إنحسار تحرك القرويين في البساتين والمراعي خشية من الاستهداف".

وكان مدير ناحية سيدكان احسان جلبي اعلن 18 اذار 2018 وقوع مواجهات بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني في المثلث الحدودي العراقي التركي الايراني، مبينا أن القوات التركية توغلت بنحو 15 كيلو متر داخل الأراضي العراقي، فيما لفت إلى أن الجيش التركي أنشأ قواعد عسكرية داخل الاراضي العراقية.

يذكر أن المناطق الحدودية المحاذية ل‍تركيا تتعرض لقصف جوي ومدفعي مكثف منذ عدة أيام أسفرت عن مقتل واصابة مدنيين.