تشييد القاعدة الثالثة للتحالف الدولي في منبج السورية

جهينة نيوز:

أكد ناشطون أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بدأ بتشييد قاعدة عسكرية جديدة في منطقة العون الواقعة شمالي مدينة منبج السورية لتكون موطئ القدم الثالث للتحالف في ريف حلب الشرقي.

ورصد الناشطون "تجول 4 عربات فرنسية في مدينة مبنج"، فيما أكد آخرون أن بعض القوات الأمريكية جرى استبدالها بأخرى فرنسية هناك.

وأشاروا إلى أن هذه القاعدة هي الثالثة للقوات الأمريكية في منبج، لافتين إلى أن واشنطن، أقامت مركزين لقيادة العمليات في منبج عام 2016 بعد أن سيطرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يدعمها التحالف على المدينة .