وزير الدفاع الصيني: زيارتي لموسكو رسالة للعالم بمستوى العلاقات الثنائية العالي

جهينة نيوز

استقبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نظيره الصيني وي فنغ خه الذي وصل إلى موسكو على رأس وفد عسكري للمشاركة في مؤتمر موسكو للأمن الدولي.

وقال وي فنغ خه خلال اللقاء مع شويغو: "بصفتي وزيرا جديدا للدفاع في الصين أزور روسيا بالذات لكي نظهر للعالم كله المستوى العالي لتطوير علاقاتنا الثنائية وعزم قواتنا المسلحة على تعزيز التعاون الاستراتيجي".

وأضاف أنه يقوم بهذه الزيارة أيضا "لدعم الجانب الروسي في تنظيم مؤتمر موسكو للأمن الدولي. وقد وصل الوفد الصيني لكي يعرف الأمريكيون عن الروابط القوية بين القوات المسلحة الصينية والروسية، وخاصة في الوضع الحالي".

وأكد الوزير الصيني: "وصلنا لدعمكم وإن الجانب الصيني مستعد ليعبر سوية مع الجانب الروسي عن قلقنا المشترك وموقفنا الموحد بشأن القضايا الدولية الهامة".

بدوره، أشاد شويغو بمستوى التعاون بين روسيا والصين، وقال إنه "بفضل جهود زعيمي بلدينا، ترتقي العلاقات بين روسيا والصين إلى مستوى جديد اليوم، وهذا المستوى العالي غير مسبوق، وتصبح علاقاتنا عاملا هاما لضمان السلام والأمن الدولي".

وأكد أن الجانب الروسي يولي اهتماما خاصا لتنفيذ الاتفاقات حول تطوير التعاون في المجال العسكري، والتي تم التوصل إليها على مستوى القمة، أثناء لقاءات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في مايو ويونيو ونوفمبر العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى ان وزير الدفاع الصيني الجديد يقوم بأول زياراته الخارجية، حيث من المقرر أن يشارك في الدورة السابعة لمؤتمر موسكو للأمن الدولي، الذي ينعقد بالعاصمة الروسية يومي 4 و5 أبريل.

روسيا اليوم