ساعة الملك فاروق تحقق سعراً قياسياً في مزاد بدبي

جهينة نيوز:

حققت ساعة كان يملكها ملك مصر السابق "فاروق" سعراً قياسياً في مزاد أقامته دار كريستيز في دبي ، حيث بيعت بسعر 912.500 ألف دولار

وقال "بوب شو" المتخصص في قسم الساعات بدار كريستيز بدبي لـ"رويترز" يوم أمس الاثنين أن "وصول السعر الصافي إلى 750 ألف دولار؛ لم يكن مفاجأة بالنسبة لي. بالتأكيد كانت هذه الساعة ستحقق مبلغاً قياسياً"

وأضاف أن سعر الساعة بلغ 912.500 ألف دولار؛ بما يشمل علاوة المشتري التي ستحصل عليها دار المزادات.

وصنعت الساعة (باتيك فيليب 1518) عام 1944، وتحمل نقشاً لتاج المملكة المصرية السابقة، وهي ساعة كرونوغراف بتقويم دائم يقال إنها من بين 281 ساعة فقط من هذا الطراز، أنتجتها شركة الساعات السويسرية الفاخرة.

والساعة من بين أوائل الساعات التي تتضمن كرونوغراف بتقويم دائم.

وكانت دار كريستيز قد حددت سعراً ما بين 400 ألف و800 ألف للساعة قبل المزاد الذي جرى يوم الجمعة.

وكان الملك فاروق الذي أطاحت به ثورة يوليو عام 1952، من محبي اقتناء الساعات النادرة، وهي هواية وَرِثها عن والده الملك فؤاد. كما كان من محبي اقتناء السيارات وجمع العملات.