بوتين: الانتخابات الأخيرة كانت الأنزه في تاريخ روسيا

جهينة نيوز

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الانتخابات الرئاسية الروسية الأخيرة التي جرت في الـ 18 من مارس اذار الماضي ربما "الأنزه والأكثر شفافية" في تاريخ البلاد.

وعبّر بوتين عن خالص شكره لجميع من عكفوا على تنظيم الانتخابات، مشيرا إلى أنها تمت وفقا لأرفع المعايير الفنية والتنظيمية.

وأضاف: "وكما قال الكثيرون، فإن هذه الانتخابات كانت الأكثر شفافية ونزاهة في تاريخ بلادنا".

من جهتها، سلّمت إيلا بامفيلوفا رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين بطاقة التعريف بنفسه، وهنأته بالفوز الساحق في انتخابات الرئاسة.

وقالت: "لقد سجلت الانتخابات التي شهدتها بلادنا مؤخرا، ثقة غير مسبوقة في تاريخ تنظيمها، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن 88% من المواطنين أعربوا عن ثقتهم بنزاهتها".

وفاز فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة التي شهدتها روسيا الشهر الماضي بحصوله على 76.69% من الأصوات، وبنسبة إقبال على التصويت بلغت 67.54%.

روسيا اليوم