تحذير "مزدوج" لإرهابيي القلمون الشرقي

جهينة نيوز:

وجه الجيشين السوري و الروسي إنذاراً مزدوجاً للمجموعات الإرهابية في منطقة القلمون شمال شرقي العاصمة دمشق بحسب ما أوردت وكالة رويترز

و نقلت الوكالة اليوم الثلاثاء،عن الإرهابي " سعيد سيف "المتحدث باسم جماعة الإرهابي "أحمد العبدو" قوله إن ضابطين من الجيشين الروسي والسوري أبلغا المجموعات المسلحة في منطقة شمال شرقي العاصمة دمشق أنه يتعين عليهم قبول "حكم الدولة" أو الرحيل عن المنطقة.

وأضاف الإرهابي سيف أن الإنذار الموجه للفصائل المسلحة في القلمون الشرقي تسلمه مدنيون من المنطقة، خلال اجتماع مع عقيد روسي وضابط من المخابرات الجوية السورية.

وفي المقابل أكد الإرهابي سيف أن الفصائل المسلحة قدمت اقتراحا ينسحب بمقتضاه المسلحون من البلدات إلى المناطق الجبلية بينما يبقى المدنيون، لكن لم يصل الرد بعد.