مقتل العشرات من إرهابيي "داعش" قرب الحدود العراقية السورية

جهينة نيوز

أفادت مصادر أمنية مطلعة في محافظة الإنبار في غرب العراق بمقتل 65 إرهابياً من "داعش" بكمين محكم قرب الحدود العراقية السورية.

وتابعت المصادر أن القوات الأمنية العراقية تلقت أمس الإثنين معلومات إستخباراية تفيد بوجود مخطط لتسلل مجموعة من إرهابيي داعش من الأراضي السورية تجاه الأراضي العراقية وأن قوة أمنية نصبت كميناً لهم على طريق غرب صحراء قضاء الرطبة.

وأشارت المصادر إلى أن القوة تمكنت من قتل أفراد المجموعة البالغ عددهم نحو 65 عنصراً بينهم من يحمل جنسيات أجنبية من دون وقوع أية إصابات في صفوف القوات الأمنية وأن هذا الكمين يأتي رداً على قيام عناصر داعش بإستهداف عجلة تقل جنوداً مجازين من القوات الأمنية ما دفعها إلى تشديد الإجراءات الأمنية على الشريط الحدودي مع سوريا.

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