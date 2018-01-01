محمد هنيدي يفسر غياب "كذبة أبريل" هذا العام؟!

جهينة نيوز:

لاحظ الممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي، غياب "كذبة أبريل" في مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري، وذلك على غير العادة في كل عام.

وفسر هنيدي غياب "كذبة أبريل" لعام 2018، بهذه التغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، والتي غرّد فيها: غياب كذبة أبريل له دلالة هامة السنة دي، إن ربنا كرمنا وسنتنا بقت كلها كذب، لدرجة إننا ماعدناش محتاجين شهر مخصص للكذب.

من ناحية أخرى، ينشغل محمد هنيدي بتصوير أحدث مسلسلاته التلفزيونية "أرض النفاق"، وهو مستوحى عن فيلم مأخوذ عن رواية للأديب المصري، يوسف السباعي، والذي يلعب بطولته الممثل المصري الراحل فؤاد المهندس، في ستينيات القرن الماضي.