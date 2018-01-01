ارتفاع النفط وسط زيادة الإنتاج الروسي

جهينة نيوز

حققت أسعار النفط مكاسب اليوم الثلاثاء حيث تبدد أثر زيادة الإنتاج الروسي والتوقعات بخفض أسعار الخام السعودي بفعل تباطؤ محتمل في الإنتاج الأمريكي.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.20 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 0.3 بالمئة، أو ما يعادل 19 سنتا، عن التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 0.4 بالمئة، أو ما يعادل 27 سنتا، إلى 67.90 دولار للبرميل بعد أن هبطت 2.5 بالمئة يوم الاثنين.

وتعرضت السوق لضغوط، حيث من المتوقع أن تخفض السعودية أكبر مصدر للخام في العالم أسعار بيع جميع أنواع الخام التي توردها لآسيا في مايو أيار.

يأتي هذا في ظل زيادة الإمدادات، إذ ضخت روسيا 10.97 مليون برميل يوميا في مارس آذار ارتفاعا من 10.95 مليون برميل يوميا في فبراير شباط وفقا لما أظهرته البيانات. وهذا هو أعلى مستوى في 11 شهرا.

وقادت السعودية وروسيا الجهود المستمرة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين كبار من خارجها لخفض إمدادات الخام ودعم الأسعار.