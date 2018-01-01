عودة أكثر من 40 ألف شخص إلى الغوطة الشرقية

جهينة نيوز

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا يوري يفتوشينكو، أن أكثر من 40 ألف شخص عادوا إلى منازلهم في بلدات الغوطة الشرقية، وأضاف أن خروج المسلحين مع عوائلهم من مدينة دوما مستمر.

وقال يفتوشينكو للصحفيين اليوم الثلاثاء: "عاد أكثر من 40 ألف شخص إلى بلدات الغوطة الشرقية حتى اليوم"، مشيرا إلى أن القوات الحكومية السورية تقوم بتطهير البلدات المحررة مؤخرا، وهي عربين وزملكا وعين ترما وجوبر، من المواد المتفجرة وتركز على المهام ذات الأولوية لإعادة إعمار البنى التحتية وتسريع عودة السكان إلى تلك المناطق.

وأضاف أن سكان بلدات سقبا وكفر بطنا وبيت سوا ومسرابا ومديرا وحزا يواصلون العودة إلى مناطقهم أيضا.

وذكر يفتوشينكو أنه يتواصل منذ 1 أبريل خروج المسلحين وعوائلهم من مدينة دوما، بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها، مشيرا إلى مغادرة أكثر من 2000 شخص للمدينة حتى الآن.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية