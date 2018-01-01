وزراء خارجية الدول الضامنة للتسوية في سورية يجتمعون يوم غد في انقرة

جهينة نيوز

يعقد وزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا، يوم غدٍ الأربعاء، إجتماعاً في العاصمة التركية أنقرة، لبحث تطورات الملف السوري.

ويأتي الاجتماع بين وزراء خارجية الدول الثلاث فيما أعلن مصدر في الخارجية التركية، الاثنين، ان كلا من الرئيس الايراني والروسي والتركي، سيعقدون قمتهم الثانية في أنقرة يوم غد لبحث تسوية الأزمة السورية.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن بوتين سيزور أنقرة يومي الـ3 والـ4 من أبريل الجاري تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب موقع الكرملين، فإن "بوتين سيجتمع بنظيريه الإيراني حسن روحاني، والتركي رجب طيب اردوغان في اللقاء الثلاثي الثاني لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانة حول التسوية السورية، وسيستعرض الرؤساء الثلاثة سير تطبيق الاتفاقات التي توصلوا إليها خلال قمتهم الثلاثية الأولى في سوتشي في نوفمبر الماضي".

ومن المقرر أيضا تبادل وجهات النظر بشأن إجراءات إضافية يمكن اتخاذها لتعزيز نظام وقف إطلاق النار، ومواصلة عمل مناطق وقف التصعيد وحل المشاكل الإنسانية، إضافة إلى تحريك التسوية السياسية.

كما سيعقد الرئيسان الايراني والروسي لقاء منفصلاً، حيث سيتناولان خلاله العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.