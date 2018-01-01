الكرملين: ترامب اقترح لقاء بوتين في البيت الأبيض!

جهينة نيوز

قال مساعد في الكرملين يوم امش الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح البيت الأبيض مكانا لعقد لقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عند مناقشتهما فكرة الاجتماع خلال اتصال هاتفي الشهر الماضي.

وقال يوري أوشاكوف إنه منذ هذا الاتصال الذي جرى في 20 مارس آذار لم يحدث تقدم في التحضيرات لعقد قمة محتملة بسبب خلاف دبلوماسي.

وقال أوشاكوف للصحفيين ”عندما تحدث الرئيسان هاتفيا اقترح ترامب عقد أول اجتماع في واشنطن في البيت الأبيض.

”واتصل ترامب ببوتين الشهر الماضي لتهنئته على فوزه في الانتخابات وقال للصحفيين إنه يعتقد أنه وبوتين سيلتقيان في المستقبل غير البعيد“.

ولم تؤكد سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض توجيه دعوة لبوتين ولكنها قالت إن الزعيمين ناقشا عددا من الأماكن لهذا الاجتماع المحتمل من بينها البيت الأبيض.

وقالت للصحفيين يوم امس الاثنين‭ ‬“ليس لدينا شيء آخر نضيفه حاليا“.وقد يثير استقبال بوتين في البيت الأبيض بدلا من مكان محايد غضب منتقدي ترامب في الداخل والذين يتهمون روسيا بارتكاب أعمال عدائية ضد دول غربية من بينها الولايات المتحدة.

ويجري التحقيق مع أعضاء حاليين وسابقين في فريق ترامب بشأن التواطؤ المزعوم مع روسيا خلال الفترة التي سبقت تنصيب ترامب. وينفي ترامب أي تواطؤ.

ومنذ ذلك الاتصال الهاتفي طردت واشنطن 60 دبلوماسيا روسيا وأغلقت القنصلية الروسية في سياتل بسبب ما قيل عن دور روسيا في تسميم جاسوس روسي مزدوج سابق وابنته في بريطانيا. وردت موسكو على واشنطن بالمثل.

وتنفي روسيا تورطها في ذلك وردت على العقوبات الدبلوماسية بالمثل.

وقال أوشاكوف ”بسبب هذه الأحداث يصعب مناقشة احتمال عقد اجتماع قمة“.

رويترز