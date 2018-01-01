ميسي يختار المنتخبات المرشحة للتتويج بكأس العالم 2018

جهينة نيوز:

توقع نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، في مقابلة مع مجلة الاتحاد الإسباني لكرة القدم المنتخبات المرشحة للقب مونديال روسيا

وقال ميسي أن "البرازيل، ألمانيا أو إسبانيا " هي بالتأكيد المنتخبات الثلاثة المرشحة للقب المونديال

وعن إسبانيا قال: "خاضت تصفيات رائعة للغاية، بالطبع هي أحد المنتخبات المرشحة للقب.. مستوى اللاعبين أيضاً رائع.. في البرازيل خرجوا من المونديال مبكراً، لكن بالتأكيد سيصارعون في روسيا لبلوغ النهائي".

وأضاف عن نهائي للمونديال يجمع بين الأرجنتين وإسبانيا: "هذا سيعني أن الأرجنتين ستكون حاضرة في النهائي، ستكون مباراة خاصة، أعيش هنا منذ فترة طويلة وأعرف اللاعبين جيدا، لدي أصدقاء في المنتخب الإسباني، سوف نرى".