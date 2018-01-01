إنهاء وجود المسلحين في مخيم اليرموك قريب!

الثلاثاء, 3 نيسان 2018 الساعة 09:31 | شؤون محلية, أخبار محلية

إنهاء وجود المسلحين في مخيم اليرموك قريب!

جهينة نيوز

أكد مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سورية السفير أنور عبد الهادي أن إنهاء وجود الإرهابيين في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق بات قريباً.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال عبد الهادي: إن مصير مخيم اليرموك هو في خطة الدولة السورية من أجل إنهاء وجود الإرهابيين في محيط دمشق بالكامل، لكن حالياً لا يمكن تحديد كيف ومتى، إلا أنه من المؤكد أن هناك جهوداً تبذل لإخراج السلاح والمسلحين من المخيم والحجر الأسود وهي مستمرة، واليوم أمام المسلحين خياران إما التسوية أو الخروج كما حصل مع بقية المناطق السورية وهناك جهود تبذل والحل بات قريباً.


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