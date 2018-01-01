عودة الجامعات الخاصة الى مقراتها قيد الدراسة ..وجميع من أوفدوا منها للخارج لم يعودوا!.. العمل على ربط المطارات مع شبكة السكك الحديدية!

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 3 نيسان 2018 بما كشفه معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة بطرس ميالة عن 9 جامعات خاصة مازالت بمقراتها الدائمة ومحققة لشروط القواعد العامة، و/15/ جامعة وفرعاً تمارس أعمالها في مقرات مؤقتة ريثما تعود إلى مقراتها الدائمة، مبيناً أن هذه الجامعات تحقق شروط الاعتماد للمقرات المؤقتة المعتمدة من مجلس التعليم العالي.

وبين ميالة أن موضوع عودة الجامعات الخاصة إلى مقراتها الدائمة قيد الدراسة بشكل متأن، مع بحث مدى إمكانية عودة الجامعات إلى هذه المقرات، وجهوزية المقرات الدائمة من عدمها، ومدى الأمان، ناهيك عن معالجة وضع المقرات المؤقتة في مدينة دمشق، والبدائل المتاحة في حال تعذر عودتها إلى مقراتها الدائمة، موضحاً أنه لغاية تاريخه لم يصدر أي قرار، كما أنه لا فترة زمنية محددة لعودة هذه الجامعات.

ولفت ميالة إلى العمل على رفع تصنيف جامعاتنا الخاصة، معتبراً أن التصنيف يتم في كثير من الأحيان وفقاً لأحد المواقع، ولا يكون مبيناً على أساس علمي، علما أنه يتم رفع التصنيف من خلال عدد الأبحاث المنشورة وعدد الطلاب والتخصصات والمخابر، مضيفاً: كلما كانت المعلومات كافية تحسن التصنيف، وكذلك الأمر بالنسبة لعدد الأبحاث والدخول إلى الموقع.

وأوضح معاون الوزير أنه يتم العمل أيضاً على تأهيل معيدين للجامعات الخاصة، مبيناً أن جميع المعيدين من الجامعات الخاصة ممن تم إيفادهم قبل الأزمة سنوياً لم يعودوا إلى القطر، ما أدى إلى توقف الإيفاد، الأمر الذي أحدث فجوة في هذا المجال، كاشفا العمل على دراسة للإيفاد الداخلي من الجامعات الخاصة إلى الجامعات الحكومية، وذلك من أجل تكوين هيئة تدريسية خاصة من الجامعات.

وأشار ميالة إلى أن وزير التعليم العالي بحث مطولا واقع التعليم الخاص خلال اجتماع له مع رؤساء الجامعات الخاصة، ناقش مسألة الأقساط ورسوم الساعات وموضوع رفع المعدلات ومتوسط الرواتب وتعويضات المتفرغين كلياً إضافة إلى حركة الجامعات، مبيناً أن جميع ما تم التوصل إليه من توصيات ستُدرس في مجلس التعليم العالي لتقديم رؤية شاملة حول تطويرها، ويدرس كل بند على حدة.

وأشار معاون وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة أطلقت على موقعها الالكتروني صفحة خاصة بالبرنامج التدريسي في جميع الجامعات الخاصة السورية، لافتا إلى أنه بموجب هذه الخطوة يمكن الاطلاع على مختلف التفاصيل الخاصة بدراسته وحضور المقررات.

وفي سياق متصل، قام مكتب التعليم الخاص المركزي في الاتحاد الوطني لطلبة سورية بإنشاء نموذج يستطيع الطالب من خلاله تسجيل شكوى في حال وجود اختلاف بين الجداول الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي وما يتم تطبيقه على أرض الواقع وخاصة من حيث عدم تطابق أسماء المدرسين، كما يمكن للطالب تسجيل هذه الشكوى مباشرة عن طريق مراجعة مكتب التعليم الخاص المركزي في المكتب التنفيذي للاتحاد أو مراجعة فروع الاتحاد في الجامعات الخاصة، علماً أن مكتب التعليم الخاص المركزي سيقوم بمتابعة جميع هذه الشكاوى مع وزارة التعليم العالي من خلال فروع الاتحاد في الجامعات الخاصة.

من جهة اخرى نقلت عن مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية نجيب الفارس تأكيده بأن المؤسسة وضعت خطة مرحلية لنقل 50 مليون طن من البضائع سنوياً عبر شبكة السكك الحديدية.

وبيّن الفارس أن ذلك يندرج في إطار الخطة الشاملة لمختلف وزارات الدولة في إطار الرؤية المستقبلية التي وضعتها المؤسسة في إعادة تفعيل دور النقل السككي لأنه من أهم وسائل النقل التي ستساهم في مشروع إعادة الإعمار، ويتم الآن التخطيط لإنشاء خط حديدي جديد من البصيرة إلى التنف من محطة البصيرة على محور مهين- الشرقية بطول 156 كم لاستكمال محور النقل الدولي عبر العراق إلى إيران والخليج، واستكمال تنفيذ خط حديد دير الزور- البوكمال- الحدود العراقية بطول 143 كم وتنفيذ خط حديد دمشق- درعا- الحدود الأردنية بطول 107 كم.

وأوضح الفارس أن المؤسسة تخطط لإعادة تأهيل وتطوير الوصلات السككية من المسلمية إلى الراعي ومن نصيبين إلى القامشلي- اليعربية- الحدود العراقية وتنفيذ وصلة الخط الحديدي العكاري- العبودية بطول 5 كم. مبيناً أنه وبعد تحرير أغلب المناطق من قبل الجيش العربي السوري تجري الاستعدادات لإجراء الصيانة والإصلاحات الضرورية للمحاور التي يتم تحريرها بشكل مباشر وتشغيل القطارات عليها وكذلك إعادة تأهيل مراكز الإصلاح الضرورية وتأمين العدد والأدوات والتجهيزات اللازمة لمحطة حمص 2 وتأمين مجموعات ديزل للقاطرات الروسية، والقطع التبديلية للأدوات المحركة والمتحركة العاملة على محور الشرقية- حمص- طرطوس- اللاذقية وشراء 15 قاطرة مع القطع التبديلية اللازمة لها وكذلك مولدات وأجهزة اتصالات وترميم الشبكة الكهربائية وربط مطارات دمشق وحلب واللاذقية بشبكة الخطوط الحديدية.

لافتاً إلى أنه سيتم الربط بالنسبة لمطار دمشق الدولي بتفريعة خط حديدي بطول 7.5 كم من محطة التركمانية، ومطار حلب من خط حلب- جبرين بطول 3 كم، ومطار اللاذقية من محطة جبلة بطول 4 كم ، والعمل على استكمال وصل المدن الصناعية بالخط الحديدي في كل من الشيخ نجار وحسياء وعدرا والسبينة، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي تستعد المؤسسة لإنجازها في مختلف مجالات السكك الحديدية.