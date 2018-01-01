أبراج يوم الثلاثاء 2018/4/3من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٣/ ٤: متأمل مفكر عملي عقلاني انتقائي لا يحب التغيير، ملتزم بالعرف العام ودائما مسيطر يستمتع بالمادة ودائما مشجع يعيش عيشا رغيدا، عنده رباطة جأش لكنه قنبلة موقوتة اذا فقد اعصابه، مشاكل مهنية تبرز مصاعب شخصية، تجنب الصراعات بحياتك المهنية والعائلية، للبعض قلق بسبب وضع زوج او شريك، وللبعض يتحدث عن مشاكل وهموم فيها مباشرة على صعيد الامور المالية، ازمات غيرة ومنافسة، عمل بناء من بداية الشهر القادم، تطل على فترة فيها انجازات تتلقى من اشخاص نافذين عروض مغرية

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: مطلوب منك الانتباه للتفاصيل والتصرف بدقة تجنب الاخطار، يوم يوحي بالمصاعب والاخبار المربكة على صعيد الامور المالية، تحصل على حقوقك المالية لكن هناك تركيز على الامور المالية المشتركة، تحصل على مكافاة، تحصل على اوراق تخص قانون، شخص يصوب عليك بالكلام لا تبالي ولا تهتم لانه سيؤذيك انتبه لصحتك

الثور: يبدا نهارك بمغامرة فيها خطورة تتصرف بسيطرة على العواطف، تحسب كثيرا قبل ان تتصرف لا تاخذ قرارات اعتباطية لان الاجواء دقيقة، شراكة عاطفية متعبة عليك ان تطمئن وتسعد روحك رغم العرقلة والتأجيل، لا تترك الفرصة لاعدائك للنيل منك، ليكن نهارك جميل مع الشريك

الجوزاء: يبدا نهارك بالتنقل من مكان لمكان، تغييرات وتراكم اعمال تدفعك لترك العمل والالتحاق بعمل آخر، لا تعرض نفسك للارهاق انت بحاجة للراحة الجسدية والفكرية، اذهب بزيارة لمن تحب، العمل عليك اليوم، تسارع من اجل اثبات ذاتك، انتقادات او سخرية او تتلاعب بالوقت، انتبه لصحتك

السرطان: : محظوظ ببعض الانفراجات وزوال ضيق الصدر، اشغال كثيرة تحمل لك مشاريع مهمة، تفرح بلقاء مثمر، حرارة زائدة بعواطفك، تستقطب الاهتمام وتفرض حضورك وتحصد فرص، نهارك مساعد لنشاط ثقافي فني وللبعض خبر يخص اولاد ووقت سعيد مع الاحبة، اتصال مثمر تهدا الاحوال وخاصة اذا كان هناك انتفاضات

الاسد: حاول ان تلعب دور بناء على صعيد عائلي شخصي انتبه وابتعد عن الثورات وانتفاضات الغضب، تستفيد من فرض سلطتك والبحث عن مخارج اوضاعك وتعبر عن عواطفك، يوم مميز ليحمل لك تجديد على صعيد امور بيتية او شخصية طارئة لا تفرض وجهة نظرك، كن هادئا

العذراء: تبدو جميلا لانك وعدت نفسك بالقيام برحلة او سفرة قصيرة وهذا يسعدك ويهدء من أعصابك، فترة مناسبة لتعزيز العلاقات مع المحيط، يوم مناسب لتقديم بعض التنازلات، لا تكن خمولا، تطورات سريعة لا تترك الفرص استفد من احداث اليوم، حركة عنوان نهارك.

الميزان: على الامور المالية، التاجيل والتقصير ليس في صالحك، حاول ان تعوض، مال يصلك بشكل مساعدة من الاهل او ربح من اعمال قمت بها بالماضي او دين، اهتم بوضعك وممتلكاتك وتابع ما بدات فيه من قبل، فرص مالية في الطريق اليك، راجع الحسابات وطريقة الصرف مع الحبيب والمحيط، ابق في جو آمن هذه الفترة، تجنب التجارب الزم الروتين كي لا يكون عندك مصاريف زائدة.

العقرب: مسيطر ومرتاح وتدفع بمصالحك بصورة عامة، المعنويات عالية، الرفض والاعتراض بسبب القوة التي يعطيك اياها القمر في برجك، افتح عيناك واذناك نهارك فيه نقاشات تقلب صفحات جديدة، تحضر لمكان جديد ونسبة نجاحك عالية بسبب طاقتك ونشاطاتك، افراح وملذات وتطمينات وصفحة تقلبها نحو انطلاقة جديدة تتبنى عرض مغري توقع على عقد

القوس: لا تستهتر باي شيء وحافظ على سرية عواطفك، المشاركة في العمل اليوم شيء مزعج لك، انتبه من الطعن في الظهر والغدر، كن صاحيا، ملفات تحمل حقائق تقلبها اليوم، اسرار تتكشف امامك نهار بطيء فيه تاخير قد تفشل او تخسر فانتبه لصحتك، انتبه لاعصابك وانس الماضي.

الجدي: نهار إيجابي تتحالف مع الزملاء والاصدقاء والاقرباء، يوم جيد لك ولمصلحتك، افكار جديدة تطرحها بسهولة دون ان تواجه عقبات، تصل لاهدافك من خلال اشخاص ذوي مراكز، اليوم مناسب لك لتطلب ما تريد، لقاءات بالاصدقاء، تشعر بفخر واعتزاز، تروا وتجنب المواجهات لانك تشعر ان هناك قرارات مفروضة عليك تعيق حركتك، الجو للحركة والتمرد

الدلو: تركز على عملك، تنقلب المطيات لصالحك مع رؤساىك بالعمل، تحصل على ما تريد من المطالب، اصلاح بالعمل وخطواتك ايجابية حافظ على صورة طيبة وانتبه لصحتك، تعامل مع غرباء ولهجة غير لهجتك، تصليحات واعطال كن حذرا، مسؤولية طارئة لا تضخم المشاكل واصغ لكل ما يقال لك

الحوت: الثقة مطلوبة وانت أهل لها والكل يقصدك للاشتراك بعمل مهم، اليوم مريح لتمشي باوراق سفر واتصال، يحمل لك اليوم اموال من الماضي، اجتماعات، متاعبك تزول، استقبال زوار او توديع زوار او معاملات، توسع دائرة اهتماماتك وتؤسس لنفسك او تتولى مسؤولية تشعرك بالفخر والاعتزاز، حركة وتواصل او تباشر عمل او توقع على عقد مغري