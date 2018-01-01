موت الداعية الوهابي سلمان العودة في سجنه في الرياض

جهينة نيوز

أعلن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للسجون في السعودية، المقدم عبد الله الحربي قبل قليل في تصريح صحفي عن موت الشيخ الوهابي سلمان العودة بأحد مستشفيات العاصمة السعودية "الرياض" وذلك بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للسجون، المقدم عبدالله الحربي، في اتصال هاتفي بحسب الاعلام السعودي أن الشيخ سلمان العودة تعرض لأزمة قلبية، مما استدعى عرضه على طبيب السجن.

يذكر أن السلطات السعودية كانت قد اعتقلت سلمان العودة في الـ10 سبتمبر/أيلول، بعد انتقادات لاذعة له من كتاب وإعلاميين سعوديين اتهموه بالانحياز إلى قطر في الأزمة الخليجية الحالية عبر تصريحات أدلى بها من حسابه في تويتر.

و كان العودة قد حرض ضد سورية و بعد اتهام له بالتحريض على الجهاد دعا الى عدم الذهاب الى سورية و يعتبر من أهم شيوخ البلاط الملكي السعودي و لكن بعد زيارة ترامب الى السعودية بدأ ولي العهد محمد ابن سلمان بتقليص نفوذ شيوخ الوهابية و اعتقل قسم منهم بالتزامن مع اعتقالات طالت الامراء و الاثرياء ليتفرد بالسلطة و كان العودة بين المعتقلين ليموت في سجون ال سعود بعد ان خدمهم لسنوات طويلة