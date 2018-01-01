الشرطة الهندية تلاحق قرداً متهماً بخطف رضيع

جهينة نيوز:

تبحث السلطات الهندية عن قرد يزعم أنه اختطف رضيعا، تم العثور على جثته لاحقا داخل بئر.

ووفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية " BBC"، أكدت والدة الرضيع أنها رأت القرد وهو يخطف رضيعها لكنها لم تتمكن من إنقاذه.

ووجد أحد أقارب العائلة جثة الرضيع في بئر خلف المنزل بعد يوم من اختطافه، كما قال ضباط شرطة إن هذه الواقعة "نادرة للغاية".

وقال ضابط في الشرطة المحلية "نأمل أن نمسك بالقرد خلال أسبوع"، مضيفا "القرود تهاجم البشر وتدخل المنازل بحثا عن الطعام، إلا أن هذه الحالة الأولى التي يخطف فيها قرد طفلا".

هذا وأكدت الطبيبة التي فحصت جثة الرضيع، أنه لا توجد أية أثار لإصابات خطيرة في الجثة، موضحة أن سبب الوفاة هي حالة اختناق نتيجة الغرق.