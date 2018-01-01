حفيد ملك البحرين: مبارك لسوريا انتصارات جيشها في الغوطة الشرقية

جهينة نيوز:

ذكرت وسائل اعلام عربية وعالمية،اليوم، ان عبد الله بن محمد آل خليفة حفيد ملك البحرين وجه رسالة إلى سوريا، بمناسبة تحرير الغوطة الشرقية من الإرهاب.

وكتب عبد الله بن محمد آل خليفة في حساب منسوب له على "تويتر": "مبروك لسوريا وشعبها انتصارات الجيش السوري في الغوطة الشرقية"، مضيفاً أن العلاقات والسفارات في سوريا سوف تعود تدريجياً في أقرب وقت.

وتابع "​راح تعود العلاقات والسفارات في سوريا تدريجي قريبآ من دول كثيره والبعض لا زال يردح في كوكب اخر قلنا انتهى الفلم..!"

يأتي تصريح آل خليفة بعد أيام من إطلاق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تصريح جاء فيه إن الرئيس الأسد باق في السلطة.