الشبح الروسية ستحصل على قنبلة شبح و فتاكة

جهينة نيوز

ستزود المقاتلة الروسية الحديثة من الجيل الخامس "سو-57" بالقنبلة "دريل".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن نائب مدير شركة "تيخماش" ألكسندر كوتشكين أن هذه القنبلة يمكن أن تثبت على مقاتلات مختلفة.

وقال: "مستقبلا، سيكون من الممكن استخدام هذه القنبلة في "سو-57".

وتزن قنبلة "دريل" 500 كغ. وتتمكن من تدمير أهداف العدو على مسافات بعيدة، ما يسمح للطائرة عدم الدخول إلى مجال الدفاع الجوي للعدو. وتخطط القنبلة المسار إلى الهدف بعد إلقائها من الطائرة، ومن ثم توجه على الهدف ذخائر صغيرة تشبه "المثاقب".

ويمكن لهذه القنبلة التخطيط لمسار الهدف على بعد عشرات الكيلومترات، كما أنها قادرة على ضرب المعدات الثقيلة. ويصعب على رادارات العدو التعرف على قنبلة "دريل".

ومن المتوقع الانتهاء من الاختبارات الحكومية لقنبلة "دريل" هذا العام.

وأضاف ألكسندر كوتشكين "أعتقد، إذا تم اجتياز الاختبارات بنجاح، فمن المخطط بدء الإنتاج في عام 2019. ومن المقرر الانتهاء من الاختبارات الحكومية في عام 2018. وفي حال نجاحها سيتم اعتمادها في القوات المسلحة وتنظيم شرائها من قبل وزارة الدفاع الروسية".