بالصور .. جريمة مروعه للعدوان الأمريكي السعودي بحق أطفال اليمن

جهينة نيوز

أستشهد 14 مواطن يمني وجرح 9 آخرون، اليوم الاثنين، كحصيلة أولية لغارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف مخيما للنازحين بمحافظة الحديدة.

وأفاد مسؤول بمكتب الصحة في الحديدة باستشهاد 14 نازحا وجرح 9 آخرون كحصيلة أولية لجريمة العدوان التي استهدفت مخيما للنازحين بمديرية الحالي.

وأوضح المراسل بأن طيران العدوان استهدف مخيمات النازحين في مديرية الحالي بغارتين جويتين، مشيرا إلى سقوط ضحيا جلهم أطفال ونساء، وأن عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا لات تزال مستمرة حتى اللحظة.

تضاف جريمة اليوم إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها العدوان على مدى ثلاث سنوات بحق أبناء محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.