المغرب يتهم الفيفا بالاتحياز لملف منافس لإستضافة مونديال 2026

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة "هسبرس" المغربية أن رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، أرسل رسالة تظلم إلى جيانو إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن التأخر في إعلام المغرب بمعايير النقاط المؤهلة لملفات التقدم لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026

و قالت الصحيفة أن لقجع استنكر تأخر إعلام المغرب فيما يخص طريقة التنقيط والنظام الجديد الذي أخبر به فقط يوم 14 مارس/ آذار الماضي، أي قبل 24 ساعة من وضع الملف المغربي، و48 ساعة عن آخر موعد حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم، ما اعتبره انحيازا ومحاباة لملف على حساب آخر.

وطالب لقجع إنفانتينو بالإنصاف والشفافية بخصوص الملف، معبرا عن غضبه الشديد ومؤكدا أن التغيير المفاجئ الذي طرأ في آخر لحظة على طريقة الترشيح واعتماد التنقيط الخاص بهذه النسخة غير منطقي وغير مقبول.

يذكر أن الملف المغربي ينافس ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.