إصابة 15 من مسلحي الغوطة برصاص الجيش التركي

جهينة نيوز

أفادت مصادر معارضة أن حافلة تقل 15 شخصاً من مسلحي الغوطة الشرقية رصدها الجيش التركي خلال محاولتها الاقتراب من الحدود وبدأ بإطلاق الرصاص عليها وملاحقتها.

وذكر ناشطون أن المسلحين كانوا برفقة مهرب يقودهم نحو طريق العبور باتجاه الحدود التركية من جهة انطاكيا حيث يعتقد انهم يحاولون العبور الى آوروبا ما أدى إلى إصابة كل من بداخل الحافلة واسعافهم إلى مشفى انطاكيا الميداني وبعضهم في حالة حرجة.

و يذكر انه و بعد أن تحولت تركيا الى معبر للارهابيين من كل حدب و صوب الى سورية و ساهمت بتهجير مئات آلاف السوريين ليحتل مكانهم جيوش من الايغوريين و الاوزبك و الشيشان و البوسنيين و حتى الايرانيين من منظمة خلق الارهابية و بعد أن استقر الارهابيين أصبح يمنع الخروج من سورية و يسمح فقط بدخول الارهابيين بعد ان كانت تسهل الخروج لافراغ مكان للارهابيين.