نادال يتصدر التصنيف العالمي وايسنر يتقدم 8 مراكز

الإثنين, 2 نيسان 2018 الساعة 18:21 | رياضة, رياضة التنس

نادال يتصدر التصنيف العالمي وايسنر يتقدم 8 مراكز

جهينة نيوز:

تقدم لاعب ​كرة المضرب​ الاسباني ​رافايل نادال​ الى المركز الاول في ​التصنيف العالمي​ للاعبي كرة المضرب المحترفين ، ليتفوق على السويسري ​رودجير فيدرير​ بفارق 100 نقطة فقط ، في وقت تقدم الالماني الكساندز زفيريف الى المركز الرابع عالمياً بعد وصوله الى نهائي ​بطولة ميامي​ التي خسرها امام الاميركي ​جون ايسنر​ الذي تقدم 8 مراكز الى المركز التاسع عالمياً . ليكون ترتيب لاعبي كرة المضرب المحترفين على الشكل التالي :

رافايل نادال

رودجير فيدرير

​مارين سيليتش​

​الكساندر زفيريف​

​غريغور ديميتروف​

​خوان مارتن ديل بوترو​

​دومينيك ثيم​

كيفين ​اندرسون​

جون ايسنر

ديفيد غوفين


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