نادال يتصدر التصنيف العالمي وايسنر يتقدم 8 مراكز

جهينة نيوز:
تقدم لاعب كرة المضرب الاسباني رافايل نادال الى المركز الاول في التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين ، ليتفوق على السويسري رودجير فيدرير بفارق 100 نقطة فقط ، في وقت تقدم الالماني الكساندز زفيريف الى المركز الرابع عالمياً بعد وصوله الى نهائي بطولة ميامي التي خسرها امام الاميركي جون ايسنر الذي تقدم 8 مراكز الى المركز التاسع عالمياً . ليكون ترتيب لاعبي كرة المضرب المحترفين على الشكل التالي :
رافايل نادال
رودجير فيدرير
مارين سيليتش
الكساندر زفيريف
غريغور ديميتروف
خوان مارتن ديل بوترو
دومينيك ثيم
كيفين اندرسون
جون ايسنر
ديفيد غوفين