بالصور.. ضبط شبكة أنفاق من مخلفات الإرهابيين في الغوطة الشرقية

جهينة نيوز:

عثر الجيش السوري خلال تمشيطه قرى وبلدات الغوطة الشرقية على مشاف ميدانية وشبكات من الأنفاق، تمهيدا لدخول ورشات الإصلاح والصيانة لترميم ما خربته الميليشيات المسلحة.

وذكرت وكالة سانا، أن الجيش عثر اليوم على مشفيين ميدانيين تحت الأرض يصل بينهما نفق يبلغ طوله أكثر من 400 متر في بلدة عربين.

وبينت أن المشفيين يحتويان على تجهيزات طبية مسروقة وكميات كبيرة من الأدوية سطا عليها الإرهابيون خلال الفترة الماضية من قوافل المساعدات التي كان يتم إدخالها إلى الغوطة الشرقية بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.

ولفتت إلى أن وحدة من الجيش عثرت على نفق ضخم في بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية يمتد عدة كيلومترات ويتفرع إلى فرعين يصل الأول بلدة عين ترما ببلدة زملكا شمالا بينما يمتد الآخر من عين ترما إلى جوبر غربا.

هذا ويحتوي النفق على العديد من التفرعات ومقرات للميليشيات المسلحة لعبور السيارات والعربات وكانت المجموعات الإرهابية التابعة لـ “جبهة النصرة” و”فيلق الرحمن” تتسلل بعتادها وذخائرها من خلاله إلى النقاط العسكرية للجيش العربي السوري في حرستا إلى الشمال الغربي من بلدة عين ترما ومشارف جوبر من جهة الغرب.

وضبط الجيش شبكة أنفاق تحتوي على ممرات سيارات يصل طولها إلى /3/ كم تربط بين بلدات عربين وعين ترما وزملكا وجوبر.