وفاة الزوجة السابقة لنيلسون مانديلا

جهينة نيوز:

توفيت الناشطة ويني مانديلا، طليقة الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، عن عمر يناهز 81 عاما، حسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مساعدها الشخصي.

وذكر زودوا زوان أن ويني ماديكيزيلا مانديلا توفيت في مستشفى جوهانسبورغ وسط أحبابها، وذلك بعد أن كانت قد تم نقلها لتلقي حصة علاجية عادية.

ومن المتوقع أن تصدر عائلة الراحلة التي تعرف بـ"ماما ويني"، خلال وقت لاحق من يوم الاثنين، بيانا تعلن فيه تفاصيل الدفن.

وكانت ويني تشتغل كناشطة وكسياسية، حيث اشتغلت في عدة مناصب بالحكومة الجنوب أفريقية، كما عرفت في أرجاء العالم بمحاربتها القوية للتمييز العنصري.

وكانت تترأس الرابطة النسائية للمؤتمر الوطني الأفريقي، كما كانت عضوا في اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الأفريقي.

ودامت العلاقة الزوجية بين ويني ونيلسون لأكثر من 38 سنة، قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن طلاقهما يوم 19 مارس 1996.

المصدر sky news