ابن سلمان حجز ثلاث فنادق و مرافقيه انفقوا 2.6 مليار دولار في نيويورك

جهينة نيوز

ذكر موقع سي. ان. ان. ان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان نزل في فنادق الامير الوليد بن طلال التي بات يملك حصة شهرية بقيمة 30 مليون دولار مدخول للمملكة، وان الوفد المرافق له مع الحاشية حوله احتاجت الى 3 فنادق تم اقفالها كليا، كذلك تم اقفال البار حيث يوجد الكحول وتم سحب كافة الكحول من الفنادق الثلاثة.

وامضى الوفد حوالي 5 ايام في نيويورك من بينهم 44 اميرا من الشبان وعائلاتهم، واشتروا في مدينة نيويورك وبوسطن اغراض ذهبية والماسية وغيرها بقيمة مليارين و600 مليار دولار دفعها المدير المالي المسؤول عن رحلة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى اميركا.

وقد ارتفع مدخول تجار نيويورك في شكل مذهب خلال وجود الوفد السعودي برئاسة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والوفد مؤلف من 874 اميرا وعائلاتهم ومسؤولين سعوديين.

اما ما ذكره قائد الطائرة التي أقلّت ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان انه كان لا ينام طوال السفر لا في الليل ولا في النهار، وانه دائما كان على الهاتف، او انه كان يطالع اوراق تصل الى طائراته الشخصية وكلها تقارير