الاصابات تنهال على لاعبي فريق مارسيليا

جهينة نيوز:

اعلن نادي ​اوليمبيك مارسيليا ا​ لفرنسي ان حارس مرمى الفريق والدولي الفرنسي ​ ستيف مانداندا​سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 الى 6 اسابيع، بعد الاصابة التي تعرض لها في اللقاء الاخير الذي خاضه الفريق في الدوري الفرنسي امام نادي ديجون، والذي انتهى بفوز مارسيليا بثلاثة اهداف مقابل هدف.

وكان مانداندا قد ترك مكانه للبديل يوهان بيلي في الشوط الاول من اللقاء بعد تعرضه لإصابة عضلية.

كما سيغيب المدافع الدولي الفرنسي المخضرم ​عادل رامي​ عن الملاعب لفترة تتراوح بين 10 الى 15 يوم على الاقل، بعد ان تعرض لإصابة عضلية هو الآخر في اللقاء الماضي ايضاً