مدافع يوفنتوس: يجب أن نتعلم من الافضل

جهينة نيوز:

أشار مدافع نادي ​يوفنتوس​ الايطالي ​جيورجيو كيليني الى الامكانيات الفنية المميزة التي يمتكلها قائد نادي ​ريال مدريد​ الاسباني ​سيرجيو راموس صاحب الـ 32 عام.

أشار مدافع نادي ​يوفنتوس​ الايطالي ​جيورجيو كيليني الى الامكانيات الفنية المميزة التي يمتكلها قائد نادي ​ريال مدريد​ الاسباني ​سيرجيو راموس صاحب الـ 32 عام.

وقال كيليني في حديث صحفي :" يجب ان نتعلم من الافضل بالتأكيد، وليس ان نعوضهم، لن يصبح لدي يوماً القدرات الفنية والدفع الذي يمتلكه راموس، انه افضل مدافع في العالم ويعرف كيف يلعب في المباريات المهمة حقاً ".

ويأتي حديث كيليني قبل مواجهة النادي الملكي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال اوروبا