ثاني مدرب يترك تدريب فريق وست بروميتش خلال أربعة أشهر

جهينة نيوز:

بات آلان باردو ثاني مدرب يترك تدريب وست بروميتش البيون متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم عقب أربعة أشهر من توليه المسؤولية.

وتولى باردو المهمة في تشرين الثاني 2017 وكان وست بروميتش حينها يتقدم بنقطتين عن الثلاثي المهدد بالهبوط وقاد الفريق في 21 مباراة في كافة المسابقات حقق خلالها ثلاثة انتصارات منها انتصار وحيد في الدوري.

ويمر وست بورمتش البيون، المملوك لمجموعة استثمارية صينية، بموسم مضطرب بشدة حيث أقيل جون وليامز رئيس النادي ونائبه مارتن جودمان في شباط الماضي.

وفي شباط ايضا قدم لاعبو وست بروميتش جوني إيفانز وجاريث باري وجيك ليفرمور وبواز مايهيل اعتذارا عبر بيان بثه النادي بعد أن استجوبتهم الشرطة بشأن سرقة سيارة أجرة في برشلونة حيث كان الفريق يقيم معسكرا تدريبيا هناك.

وقال باردو وقتها إن اللاعبين خرجوا من المعسكر دون إذن مضيفا أنه يشعر بأنهم خذلوه.