"كلاود فلير" يتفوق على "غوغل"

جهينة نيوز:

أطلقت شركة "كلاود فلير" (Cloudflare) خدمة "DNS" لتسريع تصفح الإنترنت وإضافة المزيد من الحماية تقول أنها جيدة كفاية لتضاهي خدمة "​غوغل​" الشهيرة.

وتعتمد "كلاود فلير" الـ "DNS" بالرقم 1.1,1.1 بحيث يمكن تركيبه في إعدادات الراوتر لديك أو جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

ولمن لا يعرف، الـ "DNS" هو ببساطة طريقة سهلة على البشر للوصول إلى عناوين الويب وتذكرها، فبدلاً من الدخول إلى رقم IP معقد وصعب التذكر، يكفي أن الرابط، وهنا تأتي مهمة "DNS" حيث تقوم بتحويل عنوان الويب السهل إلى رقم "IP" المخدم الذي يتواجد عليه الموقع.

وتعد الشركة بمستوى عالي من الخصوصية حيث أنها تقوم بحذف كل المدخلات وعناوين الويب التي تم طلبها عبر خدمتها خلال 24 ساعة.

ووفق الاختبارات فإن خدمة "كلاود فلير" تعطي زمن استجابة 14 ميلي ثانية وهو أسرع بنحو أكثر من نصف زمن استجابة خدمة "غوغل" التي تعطي 34 ميلي ثانية ووخدمة "OpenDNS" التي تعطي 20 ميلي ثانية